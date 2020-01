Le Vlaams Belang veut de nouvelles élections et lance pour ce faire une pétition

Le président du Vlaams Belang, Tom Van Grieken, s’est adressé ce dimanche à ses partisans réunis à Genk, à l’occasion de la réception de Nouvel an du parti. Il a dans ce cadre appelé à la tenue de nouvelles élections. "L’électeur s’est clairement exprimé le 26 mai, il veut une politique plus à droite et plus flamande", a-t-il déclaré. Le président du parti flamand d’extrême droite a dans la foulée annoncé le lancement d’une pétition.