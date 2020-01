Les trains de nuit officiellement de retour en Belgique, après 16 ans d’absence

Un peu plus de 16 ans plus tard, les trains de nuit sont désormais de retour en Belgique avec une liaison, deux fois par semaine, entre Bruxelles et Vienne.

Après environ 14 heures de trajet et une quinzaine d'arrêts dont Cologne, Francfort ou encore Nuremberg et Liège, le premier train est attendu en gare de Bruxelles-Midi lundi peu avant 11h00.

La Belgique se trouve ainsi reliée au réseau "Nightjet" de l'opérateur autrichien ÖBB, qui s'étend de Hambourg à Rome, desservant aussi Zurich, Munich, Düsseldorf, Venise, Milan ou encore Florence, avec des extensions jusqu'à Zagreb, Budapest et Varsovie.

Outre ce réseau, des trains de nuit sont rassemblés sous la bannière Euronight, qui permet aux aventuriers du rail d'aller de Paris ou Nice jusqu'à Moscou (en 40 heures) et de Berlin à Malmö, avec un train qui embarque sur un ferry pour traverser la mer baltique.