Pour Magnette (PS), un gouvernement provisoire est "peut-être la seule manière de sortir de la crise"

Le président du PS Paul Magnette n'a pas enterré la piste d'un gouvernement provisoire s'il n'est pas possible de former un gouvernement de législature. "Il est évident qu'il est mieux de faire un vrai gouvernement, mais si on ne trouve pas de solution on pourrait faire un gouvernement de six mois ou un an pour faire face aux urgences sociales", a-t-il affirmé dimanche midi, interrogé par RTL-TVi au cours de l'émission "C'est pas tous les jours dimanche".