Le gouvernement flamand écarte Paul Lembrechts de la VRT

La décision fait suite à plusieurs semaines de conflit au sein du média public flamand. Paul Lembrechts avait demandé que Peter Claes, le directeur Média et Production, soit licencié. Les autres membres de la direction - Lieven Vermaele (Finances et opérations), Liesbet Vrieleman (Information), Stijn Lehaen (Technologie et Informatie) et Hans Cockx (HR) s’étaient ralliés à cette demande - mais le conseil d'administration a refusé de les suivre, poussant les discussions dans une impasse.

Peter Claes avait été suspendu et un médiateur a été nommé fin décembre. Il n’est cependant pas parvenu à résorber le conflit.

Paul Lembrechts avait été engagé en 2016 comme CEO de la VRT, succédant à Leo Hellemans qui prenait sa retraite. Lembrechts, qui est vétérinaire de formation, avait déjà une expérience professionnelle dans le domaine des entreprises et des finances. Lors de son engagement, il était décrit par le gouvernement flamand comme "capable de travailler dans un contexte difficile".

Peter Claes avait débuté sa carrière à la VRT comme collaborateur marketing et directeur du marketing. En 2013, il était désigné directeur Media, deux ans plus tard à la direction des Medias et de la production, devenant ainsi le numéro 2 du service public de radiotélévision. En 2016, Claes était candidat à la succession de Leo Hellemans, mais le gouverement flamand lui avait préféré Paul Lembrechts.

Une conférence de presse est organisée à 11h ce lundi à la VRT. Le président du conseil d’administration Luc Van Den Brande et le ministre aux Affaires bruxelloises, de la Jeunesse et des Médias, Benjamin Dalle, doivent y donner plus d'informations sur "le conflit au sein de la direction".