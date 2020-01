75 ans après la bataille des Ardennes, la "Colonne de la Libération" de retour dans la région

La Bataille des Ardennes fait partie de la mémoire collective, puisqu’elle aura été la bataille la plus importante et la plus intense pour les troupes américaines durant la Seconde Guerre mondiale. Dans la région des Ardennes, la mémoire aux lourdes batailles de la libération y est d’autant plus vivante.

Le 17 décembre 1944, une unité allemande a massacré 84 prisonniers de guerre américains au carrefour de Baugnez, à proximité de la ville de Malmédy. Bien que les raisons de ces meurtres restent floues, le massacre s’est inscrit dans une série de crimes de guerre commis par la même unité au cours des jours précédents et des jours suivants.

