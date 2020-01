Construction de centrales à déchets en Inde avec l’aide d’une technologie belge

L’Inde doit faire face à de véritables montagnes de déchets. Le pays produit en effet chaque année jusqu’à 100 millions de tonnes de déchets, dont la plus grande partie atterrit sur des décharges. Les déchets y sont alors brûlés à l’air libre, ce qui nuit à l’environnement.

Une autre partie des déchets n’est même pas récoltée et encombre les cours d’eau et les aires naturelles. Dans les villes, où résident une partie croissante de la population indienne, la concentration de déchets devient insurmontable.

La fermentation naturelle des détritus libère aussi souvent du méthane, un gaz à effet de serre bien plus puissant que le CO2. Par infiltration et avec la pluie, le méthane aboutit dans la nappe d’eau souterraine et la pollue. Des feux spontanés, ou pas, engendrent aussi une grosse pollution de l’air.