Des activistes pour le climat plantent 500 arbres à Puurs-Sint-Amands

Un nouveau groupe d’activistes pour le climat "The Phantom Tree Company" a déjà planté 500 arbres à Puurs-Sint-Amands ( Anvers) en une semaine. Ils le font en toute discrétion pendant la nuit et sans l’autorisation des propriétaires des terrains. Les activistes ne plantent des arbres que sur des terrains appartenant aux pouvoirs publics et aux intercommunales et pas sur des terrains privés.