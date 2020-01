Le couple royal et la Première ministre belges au Forum économique de Davos

La Première ministre Sophie Wilmès ainsi que le roi Philippe et la reine Mathilde (photo) se sont envolés lundi après-midi vers la Suisse pour le Forum économique mondial de Davos qui démarre ce mardi. Alexander De Croo, vice-Premier ministre et ministre des Finances, et Jan Jambon, le ministre-président flamand, doivent arriver plus tard dans la semaine. Jambon visite en effet ce mardi le camp de concentration et d'extermination d'Auschwitz-Birkenau.