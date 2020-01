Les pompiers sauvent une centaine de bovins d’une étable brabançonne en feu

L'incendie, qui a pris dans cette ferme d'élevage située sur la Kastanjeweg, a été signalé lundi vers 22h30. Les pompiers d'Aarschot et Montaigu dépêchés sur place ont rapidement reçu le renfort de leurs collègues de diverses zones de pompiers de la région.

Epaulés par la police et les propriétaires de la ferme, les hommes du feu ont réussi à sauver la plupart des bêtes. Seuls six veaux ont péri dans les flammes. Les 120 autres bovins sont sains et saufs.

L'étable était remplie de ballots de pailles et de foin, ce qui a favorisé son embrasement. Les pompiers ont dû sortir les ballots un à un afin de parvenir à éteindre complètement les flammes. La cause de l'incendie doit encore être déterminée.