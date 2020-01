Naufrage d’une embarcation à La Panne : six migrants arrêtés, huit autres ont fui

Des riverains avaient signalé à la police, ce mardi matin, "des mouvements suspects". Les gardes côtiers ont rapporté qu'une personne trempée avait sonné à une maison vers 5h du matin, pour donner l’alarme. Des sacs à dos ont ensuite été retrouvés sur la plage de La Panne.

Le gouverneur Carl Decaluwé entend de son côté intensifier les efforts afin d'éviter ce genre d'initiative. D’autres tentatives ont déjà eu lieu. Decaluwé a récemment consulté les services concernés en Angleterre et en France et va aussi aborder la problématique des bateaux de migrants avec Interpol.

"Nous devons mettre plus de moyens afin d'éviter que des réfugiés ne se lancent dans une telle aventure. C'est trop dangereux et les faits de mardi à La Panne le prouvent une fois de plus." A la suite de l’intensification des contrôles de police au littoral français, les migrants déplacent leur tentative de traversée de La Manche vers la côte belge.