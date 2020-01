Nombreuses réactions racistes après le naufrage d’une embarcation de migrants à La Panne

Conner Rousseau partage aussi une photo de certaines de ces réactions racistes. Elles figuraient sur la page Facebook de la chaîne régionale Focus-WTV. "Ce matin, nous avons publié sur cette page un article sur la recherche de migrants", explique Bart Coopman, chef de l'information à Focus-WTV.

"Sur Facebook, vous pouviez également poster une "réaction" à ce sujet. Nous avions partagé que nous étions "inquiets". Quelques minutes plus tard, les réactions racistes se sont succédées. Nous sommes immédiatement intervenus et avons supprimé ces réactions. Mais vous pouvez comparer notre travail de modérateur avec un château de sable que vous construisez avec votre seau sur la plage. Soudain, la mer arrive et vous ne pouvez plus rien faire vous êtes inondé".

"Après les réactions du monde politique, nous constatons que beaucoup de personnes ont commencé à condamner ces commentaires racistes. Certains nous envoient aussi des courriels exprimant leur dégoût. Nous pensons que c'est un bon signal et avons donc décidé de mettre en ligne un message dans lequel nous condamnons nous-mêmes ces propos racistes".