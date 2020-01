Un train de nuit circule à nouveau entre Bruxelles et Vienne

Le train de nuit "Nightjet", de la compagnie autrichienne ÖBB, à destination de Vienne, en Autriche a quitté la gare de Bruxelles-Midi, lundi peu après 18 h. Cela faisait 17 ans qu'un train de nuit n'avait pas circulé sur le réseau belge. Un trajet via cette nouvelle liaison Bruxelles-Vienne génère 10 fois moins d'émissions de CO2 (40kg) par rapport à ce même trajet en avion. La liaison sera désormais effectuée deux fois par semaine depuis Bruxelles, les lundis et les jeudis. En provenance de Vienne, le Nightjet partira les dimanches et mercredis.