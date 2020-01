Jambon à Auschwitz: "l'aide des autorités belges et flamandes est une honte dans notre Histoire"

Le ministre-président flamand Jan Jambon (N-VA) a visité mardi Auschwitz-Birkenau, le plus grand camp de concentration et d'extermination de l'Allemagne nazie, dans le cadre du 75e anniversaire de la libération de celui-ci. "Je n'ai pas de mots pour cela. Une impression terrible de ce à quoi le fanatisme et le racisme peuvent conduire", a-t-il notamment commenté. En marge de cette visite, Jan Jambon a par ailleurs estimé que les caricatures juives qui avaient fait polémique au Carnaval d’Alost n’auraient pas dû être utilisées.