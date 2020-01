L’université de Gand teste l’embauche "ouverte", en Flandre orientale

La procédure courante de recrutement implique généralement un curriculum vitae, une lettre de motivation, des tests de sélection et entretiens d’embauche. Mais dans le cas du "recrutement ouvert", tous ces éléments sont laissés de côté au profit de l’intérêt et de la motivation du demandeur d’emploi et des aptitudes qu’il pourra démontrer sur le terrain. Cette méthode, venue des Etats-Unis, permet aussi de gommer la discrimination, consciente ou inconsciente.

La méthode américaine prévoit d’engager du personnel sans la procédure courante de sélection, notamment dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre et pour redonner davantage d’opportunités aux personnes défavorisées sur le marché de l’emploi.

"Quand une entreprise a un poste vacant, les demandeurs d’emploi intéressés peuvent se présenter pour obtenir davantage d’informations sur l’emploi en question. S’ils sont toujours intéressés, leur nom est repris sur une liste d’attente", indique Sophie Goemaere de l’université de Gand. C’est donc le demandeur d’emploi qui détermine lui-même s’il estime être apte à l’emploi.