Les investissements étrangers en Flandre atteignent des montants records

Ces investissements ont été répartis dans 258 projets (+10,26%) et ont permis la création de 5.384 emplois (+0,84%). En moyenne, un projet permet de créer 21 postes.

Les projets "greenfield" étaient à nouveau la forme la plus populaire d'investissements en 2019, c'est-à-dire que 55,81% des investisseurs ont choisi de démarrer leur activité en Flandre à partir de zéro. Les fusions et reprises, surtout par des acteurs européens, représentaient une part de 30,62%.

La part des expansions a atteint un bas historique avec 13,57%. Ce type d'investissement connaît une chute de 46,97% par rapport à 2018. Du côté des secteurs d'activité, les "ventes et marketing" (32,95%) et la "recherche et développement" (22,48%) se taillent la part du lion.