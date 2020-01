Des grèves dans au moins cinq prisons flamandes contre le service minimum

Les syndicats avaient annoncé mercredi une série de grèves d'agents pénitentiaires, non seulement à Louvain-Central dès mercredi soir mais également à Saint-Gilles, Bruges et Malines. La prison de Bruges était la première à être touchée par le mouvement de grogne, avec une action qui a débuté dès 18h et jusqu'à 10h jeudi matin. Louvain-Central embrayait dès 22h, pour une durée de 24 heures. La grève devait aussi toucher les établissements pénitentiaires de Beveren et Oudenaarde. Les syndicats réagissent à l’échec de la concertation sociale avec le ministre de la Justice, Koen Geens, à propos de la prestation d’un service minimum en cas de grève.