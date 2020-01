Le carillon de Baal irrite : "Tous les quarts d’heure un refrain, cela nous mine"

L’administration communale veut cependant aider les habitants qui ont des insomnies à cause des cloches. "Quant à nous, le carillon peut être débranché entre minuit et 6h du matin", déclare le bourgmestre De Wit. "Mais la décision finale incombe à la fabrique d’église, et ses responsables ne sont pas vraiment prêts à arrêter les cloches".

Le bourgmestre craint que la situation ne s’envenime et que certains habitants aillent porter plainte en justice. Quant à la fabrique d’église, elle n’était pas joignable pour un commentaire.