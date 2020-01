Procès euthanasie : l’avocat des soeurs de Tine Nys doit se retirer

Le témoignage de Wim Distelmans (photo archives), président de la Commission fédérale de contrôle et d'évaluation de l'euthanasie, a fait sensation aux assises de Gand mercredi. A la fin de l'audience, Me Jef Vermassen (qui défend la psychiatre Lieve Thienpont) lui a demandé qui siégeait dans la commission au moment où le dossier de Tine Nys, euthanasiée pour cause de souffrance psychologique, était examiné. Il est alors apparu que Fernand Keuleneer, l'avocat de Sophie Nys - l’une des sœurs de Tine - était présent en tant que membre suppléant.

"J'en tombe à la renverse", a réagi Me Vermassen. "Les membres suppléants n'ont pas de droit de vote et je n’étais pas encore avocat dans cette affaire", a souligné Me Keuleneer. Mais l’incident a eu des conséquences. Un avocat ne peut en effet jamais assumer une défense dans une affaire à laquelle il a été lié d’une manière ou une autre.

Walter Van Steenbrugge, avocat du principal accusé - le médecin qui a effectué l'euthanasie - avait annoncé mercredi qu'il se rendrait auprès du bâtonnier à la suite de cet incident. Pour Me Keuleneer, il s'agissait "d'une tempête dans un verre d'eau". Selon Me Vermassen, son confrère aurait dû se demander s'il pouvait toujours jouer un rôle pour la famille Nys.

L'entretien avec le bâtonnier s'est terminé vers 9h45 ce jeudi et les avocats se sont ensuite réunis avec la cour et le ministère public. Le couperet est tombé sur le coup de 10h: Me Fernand Keuleneer doit se retirer. "En consultation avec mon collègue bruxellois, j'ai décidé que Me Keuleneer doit se retirer en tant que conseil des parties civiles. Je ne peux donner davantage de commentaires, cela reste confidentiel", a déclaré le bâtonnier.