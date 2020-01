Quelle est la structure étatique "idéale" pour la Belgique? Voici la réponse des 7 partis flamands

Pour les écologistes flamands, le débat sur la structure étatique n’est pas la plus grande priorité. Aux yeux du chef de groupe Kristof Calvo, le climat, la lutte contre la pauvreté et les embouteillages sont des sujets plus importants. "Mais c’est évidemment un thème qu’on ne peut pas oublier. Notre pays peut être plus efficace et plus simple", a-t-il nuancé.

L’actuel système en place reste toutefois idéal pour Groen. "Rendre toutes les compétences à la Belgique n’est pas une bonne idée. Mieux vaut une Flandre forte dans une Belgique forte. On peut être Flamand et Belge à la fois, il ne faut pas choisir", a-t-il commenté. "Ce qu’il faut en revanche, c’est que les responsables politiques travaillent à nouveau davantage ensemble", d’où l’importance de plus de collaboration pour le parti.