Renvoi du CEO de la VRT: l’opposition critique alors que le ministre a pris sa décision sans avoir lu le rapport

Les partis de l’opposition Groen, SP.A et PVDA (PTB), ont fortement critiqué le ministre Dalle, et la manière dont les choses se sont déroulées. "Vous avez pris la décision de renvoyer un CEO sur base d’un avis du président du conseil de l’administration, qui ne s’est même pas concerté avec les autres membres !", s’est indignée Katia Segers (SP.A).

"Ce n’est pas un secret que les relations étaient tendues entre Paul Lembrechts et Luc Van den Brande", a signalé Björn Rzoska (Groen). "Van den Brande se prenait de plus en plus pour le patron, et ne donnait quasiment plus de marge de manœuvre à Lembrechts", a-t-il encore dénoncé.

L’opposition, excepté le Vlaamd Belang, reste persuadée que d’autres motivations ont mené au licenciement du CEO. "La VRT se retrouve obligée de céder de la place aux chaînes commerciales, et de se plier à l’agenda nationaliste de ce gouvernement", a dénoncé Jos D’Haese (PVDA).