Coronavirus : la KUL et l’Université d’Anvers ne laissent plus leurs étudiants se rendre en Chine

Les universités d'Anvers et de Louvain (KU Leuven) ont annoncé jeudi qu'elles n'autoriseraient plus leurs étudiants à rejoindre la Chine dans le cadre d'un stage, du programme d’échange Erasmus ou d'un projet de recherche. Ces mesures interviennent dans le contexte de la propagation du coronavirus en Chine. L'Université de Gand a, par contre, confirmé qu'elle autorisait encore ses étudiants à s'y rendre. Quelques étudiants et collaborateurs de l’Université d’Anvers qui se trouvent déjà en Chine y restent pour l’instant.