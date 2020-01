Gand-Saint-Pierre aura un toit rempli de panneaux solaires et le plus grand parking couvert pour vélos d’Europe

La gare de Gand-Saint-Pierre - la plus fréquentée de Flandre - va subir un important lifting. Le premier coup de pelle devrait être donné d'ici l'été 2021, tandis que les travaux de rénovation devraient durer jusqu'en 2027. Ces derniers ont déjà commencé il y a dix ans et auraient dû être terminés, mais avaient été interrompus il y a deux ans pour des raisons financières et parce que la ville estimait qu’ils ne modernisaient pas suffisamment la gare.

Les premiers plans de rénovation de la gare, qui incluait une verrière recouvrant huit voies et empiétait sur les installations dédiées aux deux-roues, avait créé la polémique en pleine campagne électorale. Le conseil communal de Gand s'était finalement opposé à l'ébauche de la SNCB, mettant en suspens le projet de rénovation. À peine élu bourgmestre, Mathias De Clercq (Open VLD) avait sollicité une entrevue avec l’administrateur-délégué de la SNCB, Sophie Dutordoir, afin de débloquer le dossier.

Après des mois de négociations, les nouveaux plans ont finalement été rendus publics ce vendredi. Le nouveau projet comprend également un toiture recouvrant l'ensemble des voies, mais d'un autre matériau que le verre, ce qui permet d'en diminuer le coût. Des panneaux solaires seront par ailleurs installés sur le toit, tandis que la performance énergétique du bâtiment sera améliorée.