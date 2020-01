"Le plus grand procès de pédopornographie en Belgique" : 5 hommes, 9 millions d’images, des milliers de victimes

Un dossier de pédopornographie sans précédent en Belgique sera examiné à partir de ce vendredi devant le tribunal correctionnel de Termonde (Flandre orientale). Cinq hommes - trois Belges, un Britannique et un Néerlandais - sont poursuivis pour avoir réalisé ou obtenu des clichés, puis les avoir stockés dans une immense base de données bien sécurisée, et les avoir ensuite diffusés. Trente-huit victimes ont été identifiées, des milliers d’autres doivent encore l’être. Child Focus - la Fondation pour enfants disparus et sexuellement exploités - s'est constitué partie civile au nom des autres.