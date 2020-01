Le port d'Anvers vers une nouvelle année record avec une croissance estimée à 1,3%

La croissance est principalement due au transbordement de containers (+6,2% en nombre de tonnes) et au vrac sec (+3,4%). Les produits de détail (-13%) et le vrac liquide (-4,4%) ont en revanche connu une année difficile. La part de marché d'Anvers dans le trafic conteneur européen est également en hausse, à un peu plus de 28%, ce qui permet à Anvers de conforter sa deuxième place derrière le port de Rotterdam.

"Nous suivons la même évolution que Rotterdam et réduisons même l'écart un petit peu plus chaque année", souligne le CEO de la société gestionnaire du port belge, Jacques Vandermeiren.

La croissance a pourtant été obtenue dans un contexte difficile, entre menace de Brexit et guerre commerciale sino-américaine. Cette septième année de record signifie que le port se rapproche de plus en plus de sa limite de capacité de transbordement et la récente décision du gouvernement flamand d'avancer dans le dossier d'une extension de capacité est vue d'un bon œil. "Le projet peut maintenant entrer dans une phase de réalisation, mais cela prendra bien entendu du temps avant que l'extension soit réalisée", poursuit Jacques Vandermeiren.

Dans un premier temps, pour permettre les travaux, la capacité devra même être réduite dans le Deurganckdok. "Les années 2021-2022 seront un peu plus difficiles, mais les grands acteurs ici y sont préparés."