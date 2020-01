Les communes flamandes augmentent leurs dépenses pour la culture

Cela représente 300 millions pour des investissements supplémentaires, principalement dans les infrastructures, et 600 millions dans des dépenses d'exploitation supplémentaires. Au total, les investissements des autorités locales dans la culture au cours des prochaines années s'élèveront à 1,17 milliard d'euros et les charges d'exploitation à 4,4 milliards d'euros.

"Nous donnons aux autorités locales beaucoup de liberté parce qu’elles savent quels sont les meilleurs investissements pour leur ville", a expliqué Bart Somers (photo). Ces chiffres proviennent des budgets à long terme présentés à la Région par les 300 villes et communes flamandes.

D’après le ministre flamand, "les autorités locales ont reçu plus de soutien financier et plus de responsabilités de la part du gouvernement flamand. Ceux qui pensaient a priori que le transfert des ressources conduirait à moins de moyens financiers pour le secteur culturel avaient tort", a conclu Bart Somers.

Le gouvernement flamand avait annoncé à la fin de l'année dernière son intention de réduire de 60% les subsides à des projets culturels. Cette mesure, qui visait principalement des artistes débutants, avait suscité d'importantes protestations. Début janvier, le ministre-président Jan Jambon (N-VA) a annoncé avoir trouvé 600.000 euros de surplus, permettant de distribuer 4.019.973 euros dès la première des deux phases d'octroi des subsides.