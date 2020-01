Les premières cigognes sont de retour à Planckendael, avec un mois d’avance

Une dizaine de cigognes sont déjà de retour au parc zoologique Planckendael (province anversoise), alors que le mois de janvier n'est pas encore terminé. La Société royale de zoologie d'Anvers indique que le retour est assez précoce, probablement en raison de la "douceur anormale de cet hiver". L'an dernier les premiers volatiles étaient arrivés mi-février.

Après avoir passé six mois sous de plus chaudes latitudes, la principale colonie de cigognes de Belgique a entamé son retour au parc zoologique Planckendael. Leurs nids, minutieusement entretenus, attendent ces oiseaux migrateurs. Ce soin est important car "une cigogne est d'abord fidèle à son nid, et ensuite à son partenaire", indique le parc.