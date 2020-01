Gent Jazz rembourse enfin les billets pour le concert annulé de Sting

Plus de six mois après l'annulation du concert de Sting, le festival Gent Jazz va enfin rembourser les billets. L'organisateur a envoyé un mail à toutes les personnes concernées. Le chanteur Sting avait dû annuler son concert du 8 juillet dernier en raison de problèmes de voix. Le Gent Jazz avait alors informé les personnes concernées que tous les billets seraient remboursés, mais cela s'est avéré plus difficile que prévu.