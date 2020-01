De plus en plus de personnes suivent les formations en ligne du VDAB

L'année dernière, le cours "initiation à la comptabilité" a été le cours en ligne le plus populaire avec plus de 3 000 participants, suivi par le cours "gestion des salaires de base et administration du personnel" et le cours "français pour débutants - connaissances linguistiques générales".

"La formation tout au long de la vie en Flandre doit être améliorée. Il est donc positif de constater que de plus en plus de personnes suivent un cours en ligne pour parfaire leur formation", répond Hilde Crevits.

Le nouveau cours "intelligence artificielle", lancé par la ministre en novembre, a déjà attiré 1 500 étudiants. "Cela montre qu'il y a un besoin de cours de formation qui se concentrent sur la numérisation et ses conséquences pour notre société", ajoute Hilde Crevits.

L'offre numérique du VDAB “Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding" compte un total de 255 cours. La plupart d'entre eux proposent également un encadrement en ligne.