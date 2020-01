Le parquet ouvre une enquête après une violente bagarre entre jeunes à Londerzeel

La bagarre entre jeunes avait eu lieu vendredi dernier sur un parking de Londerzeel. D’après la police locale les jeunes en question causeraient des nuisances depuis un certain temps déjà. Il s'agissait d'abord de petits actes de vandalisme", explique Alain Meerts de la zone de police Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel et Meise. "Maintenant, le groupe a grandi et ses membres sont violents entre eux, mais aussi envers les autres citoyens".

La police et le parquet ont ouvert une enquête et recherchent des témoins et des images de la bagarre. "Tous les témoins peuvent se présenter à la police locale", explique Carol Vercarre, du parquet de Halle-Vilvorde. "Cela s'applique également aux victimes. Toute personne qui possède des images vidéo de la bagarre peut également les communiquer à la police".