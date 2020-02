Mouvement de grève à la VRT ce lundi

"Ce qui nous inquiète le plus, c’est l’autonomie de la VRT. Il est très important que nous restions un média public autonome, mais ce qui s’est passé ces dernières semaines démontre qu’une organisation est en train de subir l’interventionnisme d’une politique partisane", souligne un autre représentant syndical.

D’après les syndicats et le front du personnel, Paul Lembrechts a été écarté par le gouvernement flamand parce qu’il s’opposait aux coupes budgétaires imposées par l’exécutif. Selon les chiffres de la direction, près de 44 millions d’euros devront être économisés d’ici 2024.

Suite à ce mouvement de grogne, la programmation des différents médias de la VRT est adaptée. Les chaînes télévisées Eén et Canvas proposent principalement des rediffusions et des JT plus courts. Les radios (Radio 1, Radio 2, Studio Brussel, MNM et Klara) diffusent de la musique en continu et des bulletins d’information réduits. Sur les sites internet, tels que VRTNWS.be et Flandreinfo.be, des articles moins nombreux et plus courts sont publiés.