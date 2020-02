Nomination du gouverneur de Flandre orientale: des candidats dénoncent "une culture politicienne"

En 2018, la Flandre orientale aurait dû être la première province dont le gouverneur était nommé à la suite d'une procédure de sélection objective. Le poste avait été ouvert et une procédure de sélection avait été entamée. Mais les partis de la majorité flamande (Open VLD, CD&V et N-VA) ne parvenant pas à s'entendre sur le candidat le plus compétent, l'ensemble de la procédure a été annulée.

C'est ce que dénonce aujourd'hui une partie des candidats évincés. "Au nom d'un changement dans la fonction de gouverneur, on en revient à la vieille culture de nominations politiciennes", écrivent ainsi 7 des 15 candidats qui avaient été sélectionnés. "Se cramponner à ses propres structures de pouvoir n'a plus grand chose à voir avec l'intérêt général", regrettent-ils encore.

En décembre dernier, le ministre flamand des Affaires intérieures, Bart Somers (Open VLD) avait indiqué que le gouvernement régional devait parvenir à un accord sur la désignation de plusieurs gouverneurs provinciaux, en Flandre orientale mais aussi dans le Brabant Flamand et dans le Limbourg, d'ici le congé de carnaval.