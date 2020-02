Paul Magnette (PS) ferme la porte à une coalition avec la N-VA: "Cela a assez duré"

"On a eu une trentaine de réunions avec la N-VA et ça ne mène à rien. Autour de la table, le PS est de bonne volonté mais Bart De Wever ne fait aucun compromis. A un moment, cela a assez duré", a-t-il déclaré.

Paul Magnette ne voit pas l'intérêt d'une mission qui lui serait confiée en duo avec le président de la N-VA. "Ca ne servirait à rien", a-t-il dit.

"Si on veut faire un gouvernement sans le PS, et bien qu'on le fasse mais que l'on ne demande pas au PS de mener une politique de droite. Nous voulons donner une réponse sociale aux défis qui se posent et non poursuivre la politique du gouvernement précédent qui a été largement sanctionnée par les électeurs", a-t-il ajouté.