Anvers rénove son béguinage : les maisonnettes historiques accueilleront de jeunes ménages

La ville d’Anvers reprend aussi les contrats de location des habitants actuels des maisonnettes du béguinage, aux mêmes conditions. Il s’agit de 47 maisons au total - de briques et grès, datant généralement du 17e siècle -, dont une dizaine sont vides. Une soixantaine de personnes y vivent encore. "Nous allons voir avec chaque locataire combien de temps il peut encore rester au béguinage", explique Fons Duchateau de l’entreprise communale AG Vespa, qui reprend le bail emphytéotique.

"Toutes sortes d’études doivent encore être menées, et il n’y a pas encore de projet de restauration. Les travaux ne commenceront donc pas avant 2 ou 3 ans. Autant que possible, ils débuteront dans les maisonnettes qui sont déjà vides. Nous voulons réaliser des maisons à prix abordables pour les jeunes ménages, car la demande est grande pour ce type de logements", précise Fons Duchateau.

Les travaux devraient durer de 10 à 15 ans au total. Le jardin et l’église du béguinage resteront accessibles au public. Pendant les travaux, ils pourront néanmoins être fermés temporairement, pour des raisons de sécurité.

"L’église sera encore utilisée", explique Bruno Aerts. "D’une part comme prolongement de l’église paroissiale du Marché aux chevaux, pour les baptêmes, mariages et enterrements notamment, et d’autre part parce qu’une association culturelle y organise des concerts, expositions et conférences". Construction néo-classique et néo-gothique de 1830 de l'architecte Pierre Bourla, cette église possède encore un chœur préservé du XVIe siècle et un portail du XVIIe siècle.