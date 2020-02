Des moyens supplémentaires pour accroître la mixité sociale dans les écoles

Une école reflète - dans le meilleur des cas - le quartier dans lequel elle est installée. Dans la pratique, ce n’est cependant pas toujours le cas, et l’on trouve des écoles à concentration de certains types de population. Souvent on y trouve une grosse majorité d’enfants à la peau plus sombre, mais il existe aussi des écoles où tous les enfants sont blancs. Ce qui n’est pas plus équilibré.

Le ministre flamand du Vivre ensemble, Bart Somers, débloque donc des moyens financiers supplémentaires pour créer une meilleure mixité sociale dans les écoles. Reportage à l’école De Duizendvoet de Lokeren, en Flandre orientale, où l’on veille déjà depuis dix ans à la mixité sociale.