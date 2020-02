En Belgique, une personne sur trois témoigne d’un mal-être psychologique

Les résultats de l'enquête montrent que la Flandre est plus épargnée que les régions wallonne et de Bruxelles-Capitale. "Seule une politique globale, prenant en compte les différents aspects socio-économiques du problème de la santé mentale, permettra d'encadrer au mieux les populations fragilisées et de leur donner de nouvelles perspectives", recommande Sciensano.

Pour la première fois, l'institut a également analysé les troubles psychiques ressentis par les enfants et les jeunes de 2 à 18 ans. Les résultats montrent qu'un sur 10 manifeste l'une ou l'autre difficulté d'ordre psychologique ou comportemental qui mériterait un accompagnement professionnel. Parmi celles-ci, les problèmes de troubles déficitaires de l'attention et hyperactivité sont les plus courants (12%), suivis des troubles relationnels (11%) et émotionnels (10%).

L'enquête de santé publique est effectuée tous les cinq ans sur base d'un échantillon fixé à 10.000 personnes.