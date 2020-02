Il n’y aura plus de rue Cyriel Verschaeve à Breendonk

Cyriel Verschaeve était un prêtre et poète originaire de Flandre occidentale, figure emblématique de l'extrême-droite flamande il s’était rallié au nazisme. Il a été condamné à mort en 1946 pour collaboration avec l'occupant. Il était notamment responsable du recrutement de soldats pour le front de l'Est et n'a jamais renié ses accointances avec le régime nazi. Après la guerre, il avait pris la fuite en Autriche où il est décédé en 1949 d'une crise cardiaque au presbytère de Solbad Hall.

Breendonk est une section de la commune belge de Puurs-Sint-Amands située dans la province d'Anvers. L'ancien fort militaire de Breendonk a été utilisé comme camp de concentration par l'occupant allemand durant la Seconde Guerre mondiale. Il a été l'unique camp de concentration nazi implanté en Belgique.

Les discussions en vue de débaptiser la Cyriel Verschaevestraat durent depuis dix ans et, lundi soir, le conseil communal a finalement pris la décision de supprimer ce nom.

"En cette période de montée du radicalisme et de l'extrémisme, c'est une bonne chose qu'un conseil communal, en particulier dans la région de Breendonk, ne fasse plus l'éloge d'une telle personne avec un nom de rue. Cyriel Verschaeve a cru au régime nazi jusqu'au dernier jour et en a fait sa promotion".