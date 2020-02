La mission des informateurs royaux Coens et Bouchez prolongée d’une semaine

En quittant le palais, le président du MR Georges-Louis Bouchez a confirmé cette information. "Il y a des solutions, mais il reste un grand chemin à parcourir". "Nous allons chercher une majorité dans ce pays", a souligné de son côté le président du CD&V qui a insisté sur la discrétion dans laquelle devait se dérouler la mission.

L'audience des informateurs Bouchez et Coens s'est révélée exceptionnellement longue. Les deux nouveaux présidents de partis se sont présentés au palais royal à 15h30. Ils ont quitté les lieux peu après 19h30. La prolongation de leur mission est une surprise. Ce mardi, les deux informateurs devaient remettre leurs "conclusions". Le communiqué du Palais évoque cette fois-ci des "conclusions finales".

Le libéral francophone et le chrétien-démocrate flamand avaient déjà été prolongés le 13 janvier et Georges-Louis Bouchez n'avait pas caché sa volonté de passer à une autre phase dans le processus de formation d'un gouvernement fédéral, soit des négociations de formation proprement dites, soit plus probablement une préformation. L'idée de confier une nouvelle mission au président de la N-VA, Bart De Wever, a circulé mais elle n'a pas semblé faire que des heureux, certains jugeant même qu'il s'agirait d'une perte de temps.

Au cours des dernières semaines, les deux informateurs ont tenté en vain de rapprocher les points de vue de la N-VA et du PS. De nombreuses réunions ont eu lieu, mais elles n'ont pas permis de trouver un terrain d'entente entre les socialistes francophones et les nationalistes flamands. A l'issue du Bureau de son parti, le président du PS, Paul Magnette, a répété lundi qu'en l'état un gouvernement associant ces deux formations n'était pas envisageable.