Manifestation nationale du syndicat socialiste, à Bruxelles, pour une sécurité sociale forte

A Bruxelles, les lignes de métro 1, 5 et 6 sont exploitées, toutes les stations sont donc desservies, précise la Stib. Les trams circulent sur les lignes principales mais à fréquence réduite. Quant aux bus, un tiers d'entre eux seulement sillonnent la ville. Les navetteurs peuvent s'informer plus précisément sur les pages web, Twitter et Facebook de la société bruxelloise de transport public.

La société de transports régionale flamande De Lijn signale, par ailleurs, qu'il n'y a pratiquement aucune perturbation sur son réseau de bus et de trams.

Enfin, la SNCB précise que les trains roulent normalement.