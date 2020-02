"Le jeune Ahmed", "Lola vers la Mer" et le court métrage "Ce magnifique gâteau", en lice pour les César 2020

"Le jeune Ahmed" et "Lola vers la mer" tenteront de se distinguer face à "Douleur et gloire" de Pedro Almodóvar, "Joker" de Todd Phillips, "Once Upon a Time... in Hollywood" de Quentin Tarantino, "Parasite" de Bong Joon-ho et "Le Traître" de Marco Bellocchio.

Avec "Le jeune Ahmed", dans lequel ils posent leur regard sur l'islam radical, les frères Dardenne avaient remporté le Prix de la mise en scène lors du dernier Festival de Cannes.

Le long métrage "Lola vers la mer", avec à l'affiche la révélation Mya Bollaers et Benoît Magimel, traite quant à lui de la transidentité de Lola, sur le point de se faire opérer.