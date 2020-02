Près de la moitié des employeurs trouvent difficilement les profils adéquats

Les administrations flamandes pour l’Emploi et l’Enseignement ont également fixé les critères qui permettront de certifier les compétences obtenues dans le cadre de la pratique plutôt que d’un diplôme. Ces critères sont tout aussi strictes que l’obtention d’un diplôme. Les personnes qui satisfont à l’évaluation obtiennent alors une qualification professionnelle.

L’actuelle liste de dix métiers devrait encore être élargie à l’avenir. Elle comprend les métiers suivants : conducteur de chariot élévateur, conducteur de chariot rétractable, désosseur-découpeur, garde d’enfants pour bébés et tout-petits, garde d’enfants de maternelle, collaborateur au service vert et d’aménagement paysager, mais aussi au service de gestion des plantations communales, technicien de maintenance de voitures et véhicules utilitaires légers, coach de fitness, guide.

Cette initiative s’inscrit dans la philosophie de l’apprentissage tout au long de la vie, indiquent les ministres compétents, Hilde Crevits et Ben Weyts. "On n’apprend pas seulement sur les bancs d’école. Constamment, on continue à se former, bien au-delà du diplôme que l’on a obtenu". "Sur le marché de l’emploi qui change rapidement, les requalifications et les formations continues sont réellement importantes pour conserver un emploi à long terme", souligne la ministre Crevits (photo).