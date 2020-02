Selon l’avocate du médecin ayant pratiqué l’euthanasie :"Ce procès n'aurait jamais dû avoir eu lieu"

Au total, le ministère public a constaté six violations des conditions légales. La psychiatre, troisième personne accusée, n'a elle non plus pas suivi le cadre législatif. "Elle a ignoré son rôle de médecin consulté et a plutôt rempli celui du médecin traitant. Je ne conteste pas qu'elle a travaillé très dur pour Tine Nys, mais elle a perdu son indépendance en cours de route en se vautrant dans un rôle de figure maternelle. Elle est complice et a sciemment participé au crime de base. Elle devait savoir qu'il ne pouvait y avoir là d'euthanasie légale". Le ministère public avait d'abord demandé le non-lieu dans cette affaire, mais c'est une deuxième lecture qui a changé la donne, selon Francis Clarysse.

"Je ne pouvais pas ne pas remarquer la violation de la loi sur l'euthanasie. J'avais également le sentiment désagréable que les rangs se resserraient plutôt que d'admettre que des erreurs ont été commises."

"Le parquet avait véritablement été indigné par la manière dont la procédure d'euthanasie s'est déroulée et avait demandé le renvoi de l'affaire devant le tribunal correctionnel", a poursuivi le procureur. "Cependant, la Cour constitutionnelle a jugé que ce serait plutôt pour la cour d'assises. C'était une décision difficile, mais elle a été prise en bonne conscience et sans aucune intervention extérieure. Après tout, ce sont trois juges professionnels (de la chambre de mises en accusation de Gand, NDLR) qui ont décidé de suivre la position de la partie civile et du ministère public."

Le procureur a également signalé qu'il n'exigerait pas de lourdes peines contre les médecins si ceux-ci devaient être reconnus coupables. L'objectif est plutôt que les accusés soient "beaucoup plus conscients de leur immense responsabilité" et que les médecins "ne puissent pas interpréter la loi comme bon leur semble".

Francis Clarysse a également parlé du délai raisonnable: "Toute personne a droit à un traitement dans un délai raisonnable. Je ne conteste pas que cette enquête a pris beaucoup de temps mais les droits de la défense n'ont pas été compromis pour autant.