Comment une chaussée romaine a déterminé la frontière linguistique en Belgique

Au 14e siècle, une autre phase de l’histoire a aussi eu une influence non négligeable, cette fois sur le plan social. Sous les Ducs de Bourgogne, le français devint en effet la langue de l’élite. Les siècles suivants confirmèrent par ailleurs cette tendance, puisque sous les Habsbourg et, plus tard, Napoléon, les cercles de dirigeants restèrent sous domination francophone.

"C’est en fait ce qui a été la vraie pomme de discorde, ce qui a fait germer le mécontentement sous les Bourguignons", souligne Brigitte Raskin. "C’était le début de la lutte entre l’élite et le peuple. La querelle linguistique qui a touché la Belgique plus tard était bien plus liée à une rupture de la frontière sociale, surtout sur territoire flamand", précise-t-elle.