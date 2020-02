Egbert Lachaert, troisième candidat à la présidence de l’Open VLD

Agé de 42 ans, Egbert Lachaert a officialisé sa candidature ce matin sur les ondes de Radio (VRT). "Ma campagne tourne autour de deux thèmes: la clarté et la crédibilité", a-t-il indiqué. Le sujet central sera le "socio-économique".

Parallèlement, Egbert Lachaert veut se concentrer sur la sécurité et la justice, et sur une intégration et une migration "libérale et positive". "L’accès au système social est trop facile", estime-t-il. "Les personnes qui veulent obtenir les mêmes droits sociaux que celles qui travaillent et paient pour ça depuis des années doivent participer et livrer les mêmes efforts", a-t-il déclaré.