Le hall de transit rénové de Brussels Airport devient un espace événementiel

Le Skyhall, l'ancien hall de transit de Brussels Airport, construit pour l'Expo58 et utilisé jusqu’en 1994 a retrouvé son lustre d'antan. La rénovation, qui a demandé trois ans de travaux, a coûté 25 millions d'euros. Le hall à la vaste vue sur le tarmac ne sera pas accessible aux voyageurs, il fera office d'espace événementiel. "Cette rénovation est une prouesse technique", assure Arnaud Feist, CEO de Brussels Airport. "Le toit a ainsi dû être renforcé et isolé et il a fallu revoir la sécurité incendie et l'évacuation. Mais en même temps, nous tenions à conserver autant que possible les traits originels de ce bâtiment qui fait partie du patrimoine".