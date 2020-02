Rapatriement d’enfants de djihadistes: "la Belgique a bien l’intention de prendre des mesures"

L'Etat belge a décidé d'interjeter appel contre le jugement des référés de Bruxelles qui avait statué, le 11 décembre dernier, que le gouvernement belge devait fournir à 10 enfants de djihadistes en Syrie l'assistance consulaire et des documents administratifs, de voyage et d'identité en vue de leur rapatriement. "L'Etat va tenter de prouver que tout est mis en oeuvre afin de rapatrier les enfants", a déclaré la Première ministre Sophie Wilmès (MR), interrogée en séance plénière de la Chambre par Barbara Pas (VB), Jean-Marie Dedecker (indépendant) et Peter De Roover (N-VA).