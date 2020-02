Une étude préconise d’investir davantage dans le personnel infirmier

Le KCE appelle, dès lors, dans un premier temps, à augmenter les effectifs de 1.629 équivalents temps plein, c'est-à-dire un budget annuel supplémentaire de près de 118 millions d'euros. "Cette mesure doit être considérée comme une mesure d'urgence, et comme le minimum absolu de ce qui doit être entrepris", insiste le KCE.

Dans un second temps, le KCE recommande de fixer un nombre optimal de patients par infirmier, par type de service (en fonction de l'intensité des soins et du type de pathologie) et par équipe (jour/nuit). "Pour les services de chirurgie, de médecine interne, de gériatrie, de revalidation et de pédiatrie, ce renfort représente environ 5.500 infirmiers à temps plein, pour un budget annuel supplémentaire de plus de 403 millions d'euros", spécifie le KCE.



Le centre d'expertise conseille encore que les tâches qui ne relèvent pas des soins infirmiers soient prises en charge par d'autres professionnels, ce qui permettrait "d'augmenter l'attrait de la profession, d'y attirer un plus grand nombre de nouvelles recrues et de diminuer le nombre d'abandons".