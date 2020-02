Brexit : Bruxelles et Londres se préparent à de rudes négociations

Quand sonnera minuit à Bruxelles (23h à Londres) dans la nuit de vendredi à samedi, c'en sera fini officiellement de 47 années de participation britannique à l'Union européenne. Mais dans un premier temps, rien ne changera vraiment: certes les eurodéputés britanniques perdront leur siège et les ministres du Royaume-Uni ne pourront plus participer aux prises de décision de l'UE, mais le Royaume-Uni sera toujours considéré comme membre du marché intérieur de l'UE et de l'union douanière. Du moins pendant quelque temps encore.

La période de transition négociée pour éviter un Brexit dur prendra théoriquement fin le 31 décembre 2020, à moins qu'avant le 30 juin, le gouvernement britannique n'ait demandé et obtenu de la prolonger d'un an ou deux, ce que refuse le Premier ministre britannique, le conservateur Boris Johnson. Cette période doit permettre à Londres et aux 27 pays membres de l’Union de trouver un accord le plus large possible sur leurs relations commerciales et certains domaines sécuritaires, vu que le Royaume-Uni est appelé à devenir un pays tiers.