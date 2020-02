De plus en plus de chaînes d’habillement adoptent une gestion durable

La période des soldes d’hiver prend fin ce vendredi, avec un bilan mitigé, en raison de la douceur des températures. Les magasins de vêtements - et avant tout les grandes chaines - ont encore des montagnes d’invendus. Une loi datant de mai 2019 octroie un avantage fiscal aux commerçants qui donnent ces vêtements à de bonnes œuvres. Cette possibilité est plus largement utilisée. Mais un nombre croissant de chaines d’habillement mettent aussi en place des gestions plus écologiques. Le recyclage fait par exemple place au gaspillage, alors que les clients limitent aussi leurs achats.