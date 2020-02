La 4e édition de la "Tournée minérale" sollicite plus particulièrement les équipes

Après l'engouement de la première édition en 2017, et ses plus de 120.000 participants, le nombre d'inscrits était passé à près de 105.000 en 2018 et même descendu à quelque 50.000 l'année dernière. Mais le nombre d'inscrits n'est finalement pas très représentatif car nombreux sont ceux qui participent à la "Tournée minérale", année après année, sans pour autant s'y inscrire, souligne la Fondation contre le cancer.

Une étude a montré que l'évènement est très connu des Belges (94% savent ce que c'est) et que 76% des participants n'ont pas bu d'alcool durant la dernière "Tournée minérale". Une enquête menée par l'Université de Gand a confirmé que la plupart des participants (neuf sur 10) ont ressenti au moins un effet positif de leur mois d'abstinence, comme un meilleur sommeil, une perte de poids ou une plus belle peau.