Le ministre Geens chargé d’ouvrir la voie vers la formation d’un gouvernement fédéral

Alors que le roi Philippe leur avait donné, mardi dernier, une semaine supplémentaire pour parachever leur mission d’information - et notamment "vérifier certains éléments" -, les informateurs Joachim Coens (CD&V) et Georges-Louis Bouchez (MR) ont remis ce vendredi déjà leurs conclusions finales au souverain. Ce dernier a mis fin à leur mission royale, qui a duré plus de 7 semaines, et a immédiatement chargé le ministre de la Justice et vice-Premier ministre Koen Geens (CD&V, photo) de "prendre les initiatives nécessaires permettant la mise en place d’un gouvernement de plein exercice". Geens fera rapport au Roi le 10 février.